Onde assistir a Tottenham x Newcastle ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Inglês 2024/25

Equipes entram em campo neste sábado (4), no Tottenham Hotspur Stadium; confira a transmissão e outras informações do jogo

Tottenham e Newcastle se enfrentam neste sábado (04), às 9h30 (de Brasília), no Tottenham Hotspur Stadium, em Londres, pela 20ª rodada do Campeonato Inglês. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN na TV fechada e do Disney+ via streaming (confira a programação completa).

Sem vencer há três rodadas, com duas derrotas e um empate, o Tottenham busca a recuperação na Premier League. No momento, os Spurs ocupam a 11ª posição, com 24 pontos, 11 pontos a mais que o Chelsea, equipe que fecha o G-4.

Por outro lado, o Newcastle, em quinto lugar, com 32 pontos e aproveitamento de 56%, chega embalado por cinco vitórias consecutivas na temporada.

Prováveis escalações

Tottenham: Forster; Porro, Gray, Dragusin, Spence; Kulusevski, Sarr, Maddison; Johnson, Solanke, Son.

Newcastle: Dubravka; Livramento, Kelly, Burn, Hall; Bruno Guimarães, Tonali, Joelinton; Murphy, Isak, Gordon.

Desfalques

Tottenham

Guglielmo Vicario, Micky van de Ven, Mikey Moore, Richarlison, Cristian Romero, Wilson Odobert e Ben Davies estão machucados, enquanto Rodrigo Bentancur está suspenso.

Newcastle

Fabian Schar está suspenso, enquanto Jamaal Lascelles, Nick Pope, Emil Krafth e Sven Botman estão lesionados.

Quando é?