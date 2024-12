Onde assistir a Tottenham x Manchester City ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Premier League 2023/24

Partida atrasada da 34ª rodada é destaque da disputa pelo título inglês, entre Citizens e Arsenal; veja detalhes

Tottenham e Manchester City se enfrentam nesta terça-feira (14), às 16h (horário de Brasília), no Tottenham Hotspur Stadium, em jogo atrasado válido pela 34ª rodada do Campeonato Inglês, a Premier League. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN, na TV fechada, e do Star+, no streaming (confira a programação na íntegra).

A partida simboliza mais um passo do Manchester City rumo ao seu quarto título inglês seguido. A equipe de Pep Guardiola soma 85 pontos no momento, mas tem um jogo a menos que o Arsenal, líder, com um ponto a mais. Um triunfo, portanto, faria com que os Citizens cheguem à última rodada, no domingo (19), dependendo apenas de si para conquistar o tetra da Premier League. Um tropeço igualaria a disputa com os Gunners em pontos, mas ainda veria os londrinos levarem a melhor no saldo de gols. Sempre exaltado pelas boas atuações na segunda parte da temporada, o City tem mais um gigantesco teste pela frente.

Com 63 pontos e 22 gols de saldo, o Tottenham, por outro lado, joga pela vida na disputa por vaga à próxima fase de grupos da Champions League. Em linhas gerais, um empate garante a equipe na Liga Europa, mas dificultaria a vida da equipe na disputa com o atual quarto colocado, o Aston Villa pela última vaga no G-4.

Mais artigos abaixo

Quer saber, pelo WhatsApp, quem seu time está contratando? Siga aqui o canal da GOAL sobre mercado da bola!

Prováveis escalações

Tottenham: Vicario; Porro, Romero, Van de Ven e Emerson; Bissouma e Bentancur; Kulusevski, Maddison e Johnson; Son. Técnico: Ange Postecoglou.

Manchester City: Ederson; Walker, Stones, Dias e Gvardiol; Rodri, Bernardo Silva e De Bruyne; Doku, Haaland e Foden. Técnico: Pep Guardiola.

Desfalques

Tottenham

Richarlsion, Timo Werner, Ben Davies, Manor Solomon, Ryan Sessegnon, Fraser Forster e Destiny Udogie (lesionados).

Manchester City

Nathan Aké (lesionado).

Quando é?

Data: terça-feira, 14 de maio de 2024

Horário: 16h (de Brasília)