Onde assistir a Tottenham x Leicester ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Inglês 2024/25

Equipes vivem situações complicadas na tabela da Premier League; veja onde assistir e quando é o jogo

Tottenham e Leicester se enfrentam neste domingo (26), às 11h (horário de Brasília), pela 23ª rodada do Campeonato Inglês de 2024/25. O jogo será no Tottenham Hotspur Stadium, no norte de Londres, e terá transmissão oficial da ESPN, na TV fechada, e do Disney+, serviço de streaming alinhado à emissora (clique aqui e veja a programação de jogos do dia).

Os Spurs não vivem sua melhor fase na Premier League. Atualmente na 15ª colocação, com apenas 24 pontos em 22 jogos, a equipe vive uma sequência de seis partidas seguidas sem vencer na competição. Eles vêm de vitória sobre o Hoffenheim por 3 a 2 na Europa League, o que pode favorecer na retomada no Inglês.

Também vivendo um mau momento, os Foxes ocupam a vice lanterna da tabela, com 14 pontos apenas. Foram três vitórias, cinco empates e 14 derrotas até então. No entanto, uma vitória iguala a pontuação da equipe com o Wolves, 16º lugar e primeiro fora da zona. A equipe já soma sete derrotas seguidas na Premier League.

Prováveis escalações

Tottenham: Kinsky; Pedro Porro, Dragusin, Gray e Reguilón; Bentancur, Maddison e Bergvall; Kulusevski, Richarlison e Son. Técnico: Ange Postecoglou.

Leicester: Stolarczyk; Justin, Vestergaard, Faes e Kristansen; Skipp, Soumare e El Khannouss; Jordan Ayew, Vardy e Mavididi. Técnico: Ruud van Nistelrooy.

Desfalques

Tottenham

Postecoglou não terá quase um time inteiro à disposição para o jogo. O goleiro Vicario, os zagueiros Romero e Van de Ven, o lateral esquerdo Udogie, e os atacantes Brennan Johnson, Odobert, Solanke e Werner estão machucados.

Leicester

Mads Hermansen, Ricardo Pereira, Wilfried Ndidi e Issahaku Fatawu estão lesionados e desfalcam a equipe de Van Nistelrooy.

Quando é?