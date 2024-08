Onde assistir a Tottenham x Everton ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Premier League 2024/25

Clubes se enfrentam pela segunda rodada do campeonato neste sábado; confira mais detalhes

Tottenham e Everton entram em campo neste sábado (24), às 11h (horário de Brasília), em duelo válido pela segunda rodada da Premier League 2024/25. O jogo acontece no Tottenham Hotspur Stadium e terá transmissão ao vivo da ESPN, na TV fechada, e do Disney+, no streaming (veja a programação completa aqui).

Depois do empate um pouco amargo contra o Leicester fora de casa na estreia, o Tottenham tenta dar a volta por cima. Jogando diante de sua torcida, os Spurs vão em busca da primeira vitória no campeonato para se colocarem bem na tabela.

O Everton, por sua vez, busca se recuperar do incômodo 3 a 0 aplicado pelo Brighton no Goodison Park. Com expectativas pouco animadoras novamente, os Toffees tentam afastar os prognósticos ruins e somar pontos em Londres seria um bom caminho para começar.

Nos últimos cinco duelos entre os clubes pela Premier League, são três vitórias do Tottenham e dois empates. No encontro mais recente, ocorrido em fevereiro, o placar terminou 2 a 2. Enquanto Jack Harrison e Jarrad Branthwaite marcaram para os Toffees, Richarlison balançou as redes duas vezes pelo lado dos Spurs.

Prováveis escalações

Tottenham: Vicario; Pedro Porro, Romero, Van de Ven, Udogie; Sarr, Bissouma; Johnson, Maddison, Son; Richarlison. Técnico: Ange Postecoglou

Everton: Pickford; Holgate, Tarkowski, Keane, Mykolenko; Iroegbunam, Gueye; Harrison, Doucouré, McNeil; Calvert-Lewin. Técnico: Sean Dyche

Desfalques

Tottenham

No departamento médico, Fraser Forster, Rodrigo Bentancur e Dominic Solanke estão indisponíveis.

Everton

Expulso contra o Brighton, Ashley Young cumpre suspensão automática. Lesionados, Jarrad Branthwaite, Séamus Coleman, Nathan Patterson, James Garner e Youssef Chermiti estão fora de combate.

