Onde assistir a Tottenham x Elfsborg ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Liga Europa 2024/25

Equipes se enfrentam nesta quinta-feira (30), no Tottenham Hotspur Stadium; confira a transmissão e outras informações do jogo

Tottenham e Elfsborg se enfrentam nesta quinta-feira (30), às 17h (de Brasília), no Tottenham Hotspur Stadium, em Londres, pela última rodada da primeira fase da Liga Europa 2024/25. A partida terá transmissão ao vivo da CazéTV no YouTube no pay-per-view (veja a programação completa).

Após a derrota para o Leicester City por 2 a 1 na última rodada do Campeonato Inglês, o Tottenham volta suas atenções para a disputa da Liga Europa. Em sexto lugar, com 14 pontos, os Spurs estão na briga pela classificação direta às oitavas de final.

Por outro lado, o Elfsborg, em 20º lugar, com 10 pontos, querem garantir a classificação para os playoffs do mata-mata da Liga Europa. Até aqui, o time registra três vitórias, um empate e três derrotas.

Prováveis escalações

Tottenham: Kinsky, Gray, Davies, Dragusin e Pedro Porro; Bergvall, Bentancur e Sarr; Son, Kulusevski e Richarlison.

Elfsborg: Petterson, Yegbe, Holmen e Henriksson; Hult, Qasem, Zeneli e Hedlund; Rapp, Abdullai e Zeneli.

Desfalques

Tottenham

Sergio Reguilon, Brennan Johnson, Dominic Solanke, Guglielmo Vicario, Destiny Udogie, Timo Werner, Cristian Romero, Micky van de Ven e Wilson Odobert são desfalques.

Elfsborg

Sem desfalques confirmados.

Quando é?