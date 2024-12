Onde assistir a Tottenham x Chelsea ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Inglês 2024/25

Equipes entram em campo neste domingo (08), pela 15ª rodada da competição; veja como acompanhar na TV e na internet

O Tottenham recebe o Chelsea na tarde deste domingo (08), às 13h30 (de Brasília), no Tottenham Hotspur Stadium, em Londres, pela 15ª rodada da Premier League 2024/25. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN, na TV fechada, e do Disney+, no streaming (veja a programação completa aqui).

O Chelsea ocupa a vice-liderança do campeonato com 28 pontos, mantendo viva a esperança de conquistar o título na temporada 2024/25, enquanto aguarda por tropeços do Liverpool. O Tottenham, por sua vez, enfrenta uma temporada complicada, ocupando a 10ª posição com 20 pontos e lidando com uma série de lesões que afetam o desempenho da equipe.

Entre os desfalques dos Spurs estão jogadores como Ben Davies, que sofreu uma lesão no tendão contra o Bournemouth, além de nomes importantes como Cristian Romero, Richarlison e Rodrigo Bentancur. No Chelsea, o técnico Enzo Maresca também enfrenta dificuldades no setor defensivo, com Wesley Fofana e Reece James afastados por problemas semelhantes, além do jovem Omari Kellyman.

Prováveis escalações

AFP

Tottenham: Forster: Porro, Gray, Dragusin, Udogie; Sarr, Bissouma, Maddison; Kulusevski, Son e Solanke. Técnico: Ange Postecoglou.

Chelsea: Sanchez; Gusto, Colwill, Veiga, Cucurella; Caicedo, Fernandez, Palmer; Madueke, Sancho e Jackson. Técnico: Enzo Maresca.

Desfalques

Tottenham

Além de Rodrigo Bentancur, o time não poderá contar com Ben Davies, Guglielmo Vicario, Cristian Romero, Micky van de Ven, Richarlison, Mikey Moore e Wilson Odobert, todos machucados.

Chelsea

Wesley Fofana, Mykhailo Mudryk, Omari Kellyman e Reece James estão fora.

Quando é?