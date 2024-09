Onde assistir a Tottenham x Brentford ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Premier League 2024/25

Times se enfrentam pela quinta rodada do campeonato neste sábado; confira mais detalhes

Tottenham e Brentford entram em campo neste sábado (21), às 11h (horário de Brasília), em confronto válido pela quinta rodada da Premier League 2024/25. O jogo acontece no Tottenham Hotspur Stadium e terá transmissão ao vivo do Disney+, no streaming (veja a programação completa aqui).

Com apenas uma vitória em quatro rodadas, o Tottenham busca dar a volta por cima no campeonato. Derrotado no clássico contra o Arsenal no último domingo, os Spurs têm um novo compromisso em casa e tentam aproveitar o apoio do torcedor para conseguir os três pontos.

Na nona posição com seis pontos somados, o Brentford tem mais um duro desafio fora de casa. Depois de enfrentar Liverpool e Manchester City como visitante e perder para ambos, os Bees tentam fazer diferente desta vez e miram trazer pontos de Londres na bagagem.

Os clubes se enfrentaram apenas seis vezes em toda a história da Premier League. São duas vitórias do Tottenham, uma do Brentford e três empates. No encontro mais recente, ocorrido em janeiro, os Spurs levaram a melhor ao vencerem por 3 a 2. Destiny Udogie, Brennan Johnson e Richarlison marcaram, enquanto Neal Maupay e Ivan Toney balançaram as redes pelo lado dos Bees.

Prováveis escalações

Tottenham: Vicario; Pedro Porro, Romero, Van de Ven, Udogie; Kulusevski, Bentancur, Maddison; Johnson, Solanke, Son. Técnico: Ange Postecoglou

Brentford: Flekken; Ajer, Van den Berg, Pinnock, Collins, Lewis-Potter; Damsgaard, Norgaard, Janelt; Schade, Mbeumo. Técnico: Thomas Frank

Desfalques

Tottenham

No departamento médico, Richarlison e Wilson Odobert estão indisponíveis. Em fase final de recuperação, Yves Bissouma pode retornar.

Brentford

Josh Dasilva, Rico Henry, Igor Thiago, Aaron Hickey e Yoane Wissa estão lesionados.

Quando é?