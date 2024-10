Onde assistir a Tottenham x AZ Alkmaar ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Liga Europa 2024/25

Equipes se enfrentam pela 3ª rodada do torneio, no Tottenham Hotspur Stadium; veja tudo o que você precisa saber

Tottenham e AZ Alkmaar-HOL vão a campo nesta quinta-feira (26), às 16h (horário de Brasília), pela 3ª rodada da fase de liga da Europa League. O jogo acontece no Tottenham Hotspur Stadium, na Inglaterra, e terá transmissão ao vivo da CazéTV, no YouTube (clique e veja onde assistir aos jogos do dia).

O Tottenham se recuperou da derrota para o Brighton antes da Data Fifa com uma goleada de virada por 4 a 1 sobre o West Ham, no último final de semana, pela Premier League. Na Europa League, os Spurs fazem uma campanha perfeita, com 100% de aproveitamento em dois jogos, triunfando sobre Qarabag - mesmo com um jogador a menos - e sobre o Ferencváros. A expectativa, portanto, é de ampliar a boa sequência.

O AZ, enquanto isso, vive em um espectro completamente distinto. A equipe holandesa vem de quatro derrotas em sequência - algo que não acontecia há 22 anos -, credenciando ao quinto lugar no Campeonato Holandês. Para completar, o retrospecto contra times da Inglaterra não é nada bom - são oito derrotas em oito jogos, sofrendo no mínimo dois gols em cada uma dessas partidas na Terra do Rei.

Mais artigos abaixo

Prováveis escalações

Tottenham: Vicario; Gray, Dragusin, Davies e Udogie; Sarr, Bentancur e Bergvall; Moore, Richarlison e Werner. Técnico: Ange Postecoglou.

AZ Alkmaar: Owusu-Oduro; Maikuma, Penetra, Dekker e Wolfe; Clasie, Mijnans e Koopmeiners; Buurmeester, Parrott e Van Bommel. Técnico: Maarten Martens.

Desfalques

Tottenham

Wilson Odobert, Djed Spence e Pedro Porro (lesionados).

AZ Alkmaar

Bruno Martins Indi, Mexx Merdink e Wouter Goes (lesionados). Ibrahim Sadiq (dúvida).

Quando é?