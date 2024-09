Onde assistir a Tottenham x Arsenal ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Inglês 2024/25

Dérbi do Norte de Londres será disputado neste domingo (15), no Tottenham Hotspur Stadium; confira os detalhes

Tottenham e Arsenal dis putam o North London Derby (Dérbi do Norte de Londres) na manhã deste domingo (15), às 10h (horário de Brasília), em confronto válido pela quarta rodada da Premier League 2024/25. O jogo acontece no Tottenham Hotspur Stadium e terá transmissão ao vivo da ESPN, na TV fechada, e do Disney+, no streaming (veja a programação completa aqui).

O Arsenal, que ocupa a 4ª posição na tabela com sete pontos, chega invicto à partida. A equipe de Mikel Arteta tem demonstrado solidez defensiva, sofrendo apenas um gol nas três primeiras rodadas. No entanto, os Gunners tropeçaram ao empatarem com o Brighton por 1 a 1 na rodada mais recente, e as baixas de jogadores importantes podem complicar sua situação. Declan Rice, suspenso após receber um segundo cartão amarelo, e Martin Ødegaard, lesionado, são desfalques confirmados. A ausência desses dois pilares no meio-campo deve fazer rcom que Thomas Partey e Jorginho assumam o setor.

Por outro lado, o Tottenham, comandado por Ange Postecoglou, ocupa a 10ª posição com quatro pontos. Os Spurs vêm de uma derrota por 2 a 1 para o Newcastle, apesar de terem dominado a partida em termos de posse de bola e finalizações. Son Heung-min, que já marcou oito gols contra o Arsenal em toda sua carreira, deve ser a principal esperança de gols da equipe. Com Richarlison lesionado e Dominic Solanke como dúvida, Son pode assumir um papel mais central no ataque, algo que o sul-coreano já está acostumado a fazer.

Mais artigos abaixo

Quer saber, pelo WhatsApp, quem seu time está contratando? Siga aqui o canal da GOAL sobre mercado da bola!

Prováveis escalações

Tottenham: Vicario, Pedro Porro, Cristian Romero, Drăgușin, Udogie, Rodrigo Bentancur, Pape Sarr, Heung-min Son, James Maddison, Odobert e Kulusevski. Técnico: Ange Postecoglou.

Arsenal: David Raya, Ben White, William Saliba, Gabriel Magalhães, Jurriën Timber, Jorginho, Thomas Partey, Leandro Trossard, Gabriel Martinelli, Kai Havertz, Bukayo Saka.Técnico: Mikel Arteta.

Desfalques

Tottenham

Dominic Solanke e Bissouma são dúvidas, enquanto o brasileiro Richarlison está lesionado.

Arsenal

Declan Rice recebeu o segundo amarelo na partida contra o Brighton e cumpre suspensão. Calafiori, Odegaard e Mikel Merino se recuperam de lesões e desfalcam os Gunners.

Quando é?