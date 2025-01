Onde assistir a Torino x Juventus ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Italiano 2024/25

Equipes entram em campo neste sábado (11), pela 20ª rodada da competição; veja como acompanhar na TV e na internet

O Torino e Juventus se enfrentam na tarde deste sábado (11), às 14h (de Brasília), no Olímpico, em Turim, pela 20ª rodada da Serie A do Campeonato Italiano 2024/25. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN 4, na TV fechada, e do Disney+, no streaming (veja a programação completa aqui).

Com uma campanha de meio de tabela, o Torino espera mudar o rumo da temporada após a pausa de inverno. No momento, a equipe ocupa a 11ª posição, com 21 pontos. Do outro lado, a Juventus chega para esta partida ainda tentando se recuperar do baque da eliminação de virada para o Milan na semifinal da Supercopa da Itália, disputada na Arábia Saudita. Com um jogo a menos, o time está em quinto lugar, somando 32 pontos, três a menos que a Lazio, que atualmente ocupa a última posição do G-4, garantindo vaga na próxima temporada da Champions League.

Prováveis escalações

Torino: Milinkovic-Savic; Vojvoda, Coco, Maripán, Sosa; Ilic, Ricci, Vlasic; Lazaro, Karamoh e Ché Adams. Técnico: Paolo Vanoli.

Juventus: Di Gregorio; Savona, Kalulu, Gatti, Cambiasso; Thuram, Koopmeiners, McKennie; Gonzalez, Yildiz e Vlahovic. Técnico: Thiago Motta.

Desfalques

Torino

Gvidas Gineitis, Duvan Zapata e Perr Schuurs estão fora.

Juventus

Manuel Locatelli, suspenso, Danilo, cortado, e os machucados Juan Cabal, Bremer e Arkadiusz Milik estão fora do jogo, enquanto Francisco Concição é dúvida.

