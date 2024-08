Onde assistir a Tombense x Botafogo-PB ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Série C 2024

Já classificado, o Belo visita, no Almeidão, o Carcará que ainda sonha em avançar para o quadrangular da terceira divisão; veja a transmissão

Tombense e Botafogog-PB se enfrentam na noite desta segunda (19), às 20h (de Brasília), no Almeidão, em Minas Gerais, pela 18ª rodada da Série C. A partida terá transmissão ao vivo do DAZN, no streaming, Nosso Futebol, na TV fechada, Nosso Futebol+, no pay-per-view, e Zapping, via streaming (veja a programação completa).

O Tombense, que ocupa a 12ª posição com 22 pontos, viu suas chances de classificação ao G-8 se complicarem após sete jogos consecutivos sem vitória, incluindo a derrota mais recente para o CSA por 1 a 0. A equipe mineira, que chegou a sonhar com a vaga entre os oito melhores, agora precisa de uma vitória em casa para manter viva a esperança de avançar para a próxima fase.

Do outro lado, o Botafogo-PB, já classificado e com 35 pontos, mira não apenas a liderança, mas também consolidar uma campanha que inspire confiança para os quadrangulares do acesso. Mesmo após a derrota por 2 a 0 para o Náutico na última rodada, o Belo segue na segunda posição, atrás do Athletic, que soma 37 pontos.

Prováveis escalações

Tombense: Felipe Garcia; Iury, Ednei, Rony Fernandes e Emerson; Mikael, Pierre e Pedro Oliveira; Jefferson Renan, Anderson Ligeiro e Igor Bahia. Técnico: Raul Cabral.

Botafogo-PB: Wallace; Lenon, Wendel Lomar, Reniê e Rafael Furlan (Evandro); Lídio (Lucas Gonçalves), Gama (Edmundo), Vinícius Leite e Sillas (Bruno Leite); Jô e Pipico. Técnico: Evaristo Piza.

Desfalques

Tombense

Sem desfalques confirmados.

Botafogo-PB

Dalton e Joãozinho estão suspensos.

Quando é?