Onde assistir a The Strongest x Peñarol ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais das oitavas de final da Libertadores 2024

Os Carboneros com grande vantagem de 4 gols no jogo de ida, visitam o The Strongest em busca de confirmar a classificação para a próxima fase; confira

The Strongest e Peñarol vão a campo nesta quarta-feira (21), às 19h (de Brasília), no Estádio Hernando Siles, em La Paz, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa Libertadores 2024. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN 4 na TV fechada e do Disney+, via streaming (veja a programação completa).

Após sofrer uma goleada de 4 a 0 no jogo de ida, o The Strongest recebe o Peñarol em La Paz, em busca de um verdadeiro milagre para avançar às quartas de final da Libertadores. A equipe boliviana precisa reverter a ampla desvantagem e vencer por cinco gols de diferença, tarefa que se mostra ainda mais difícil após a derrota para o Real Tomayapo por 2 a 0 no campeonato boliviano. A derrota para o Peñarol marcou o fim de uma sequência invicta de quatro jogos.

Por outro lado, o Peñarol chega a La Paz com uma confortável vantagem, conquistada com os gols de Leo Fernández, Maxi Silvera, Jaime Báez, e Facundo Batista no Estádio Campeón del Siglo, em Montevidéu. Mesmo com o desafio da altitude, o time uruguaio carrega a confiança de um resultado expressivo e um empate sem gols, com uma equipe mista, na última rodada da Primera División Uruguaia contra o Cerro Largo.

Prováveis escalações

The Strongest: Viscarra; Caire, Aimar, Jusino e Chura; Cuellar, Ursino, Ayarza; Ortega, Triverio, Joel Amoroso. Técnico: Ismael Rescalvo.

Peñarol: Aguerre; Milans, Léo Coelho, Guzman Rodríguez e Oliveira; Cabrera, Damián Garcia, Javier Méndez e Lucas Hernández (Gastón Ramirez); Maxi Silveira e Leo Fernández. Técnico: Diego Aguirro.

Desfalques

The Strongest

Rodrigo Ramallo, com distensão ligamentar no joelho, e Jaime Arrascaita, com lesão na posterior da coxa, são baixas da equipe boliviana.

Peñarol

Sem desfalques confirmados.

Quando é?