Onde assistir a Talleres x São Paulo ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Copa Libertadores

Equipes entram em campo nesta quinta-feira (4), no Estádio Mario Alberto Kempes; confira a transmissão e outras informações do jogo

Talleres e São Paulo se enfrentam nesta quinta-feira (4), a partir das 21h (de Brasília), no Estádio Mario Alberto Kempes, na Argentina, pela primeira rodada da fase de grupos da Copa Libertadores. A partida terá transmissão ao vivo da Paramount+ no streaming (veja a programação completa).

Campeão da Supercopa do Brasil após vencer o Palmeiras, o São Paulo caiu de produção e foi eliminado nas quartas de final do Paulistão para o Novorizontino. Agora, o Tricolor volta as atenções para a estreia na Libertadores.

Em busca do quarto título do torneio na história, o São Paulo está no Grupo B ao lado de Talleres, Cobresal e Barcelona de Guayaquil. Para a estreia fora de casa, o técnico Thiago Carpini trata como dúvida a presença de Calleri, machucado. Caso não esteja apto, André Silva é o mais cotado para assumir a posição.

Do outro lado, o Talleres chega embalado com quatro vitórias e três empates nos últimos sete jogos disputados na temporada. A equipe garantiu a classificação para a Libertadores após ter a segunda melhor campanha geral no Campeonato Argentino.

Prováveis escalações

Talleres: Guido Herrera; Alex Vigo (Gastón Benavides), Matías Catalán, Juan Gabriel Rodriguez e Miguel Navarro; Camilo Portilla, Ulisses Ortegoza e Marcos Portillo (Matías Galarza); Rúben Mota, Ramón Sosa e Federico Girotti. Técnico: Walter Ribonetto.

São Paulo: Rafael, Rafinha, Arboleda, Diego Costa e Welington; Pablo Maia e Alisson; Wellington Rato, James Rodriguez e Lucas; André Silva (Calleri). Técnico: Thiago Carpini.

Desfalques

Talleres

Sem desfalques confirmados.

São Paulo

Young, Nestor, Moreira e Luiz Gustavo estão no departamento médico.

Quando é?