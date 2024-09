Onde assistir a Suíça x Espanha ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Liga das Nações 2024/25

Seleções entram em campo neste domingo (8), no Estádio de Genebra; confira a transmissão e outras informações do jogo

Suíça e Espanha se enfrentam neste domingo (8), às 15h45 (de Brasília), no Estádio de Genebra, pela segunda rodada da fase de grupos da Liga das Nações 2024/25. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN na TV fechada e do Disney+ no streaming (veja a programação completa).

Em busca da primeira vitória na Liga das Nações, a Suíça busca a recuperação após a derrota para a Dinamarca por 2 a 0 na rodada de estreia. Já a Espanha empatou com a Sérvia sem gols e soma apenas um ponto no Grupo 4 do torneio.

Prováveis escalações

Suíça: Gregor Kobel; Manuel Akanji, Gregory Wüthrich e Ricardo Rodríguez; Silvan Widmer, Freuler, Denis Zakaria e Aebischer; Fabian Rieder, Ruben Vargas e Embolo.

Mais artigos abaixo

Espanha: David Raya; Dani Carvajal, Le Normand, Laporte e Cucurella; Zubimendi, Fabián Ruiz; Lamine Yamal, Dani Olmo e Nico Williams; Oyarzabal.

Desfalques

Suíça

Elvedi e Xhaka, expulsos contra a Dinamarca, vão cumprir suspensão.

Espanha

Sem desfalques confirmados.

Quando é?

Data: domingo, 8 de setembro de 2024

Horário: 15h45 (de Brasília)

Local: Estádio de Genebra - SUI