Onde assistir a Sporting x Bologna ao vivo, na internet e na TV no Brasil e em Portugal, escalação, horário e mais da Champions League 2024/25

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (29), no Estádio de Alvalade; confira a transmissão e outras informações do jogo

Sporting e Bologna se enfrentam nesta quarta-feira (29), às 17h (horário de Brasília), no Estádio de Alvalade, em Lisboa, pela última rodada da primeira fase da Champions League 2024/25. No Brasil, a partida terá transmissão ao vivo da Max via streaming. Em Portugal, o jogo passará no Sport tv 1 na TV fechada (veja a programação completa).

Em 23º lugar, com 10 pontos, o Sporting segue na disputa pela classificação às oitavas de final da Champions League. Em sete jogos disputados, o time português acumula três vitórias, um empate e três derrotas. Por outro lado, o Bologna, fora dos playoffs, apenas cumpre tabela na última rodada.

Prováveis escalações

Sporting: Israel; Fresneda, Diomande, Inácio, Maxi; Quenda, Hjulmand, Bragança, Catamo; Trincão, Gyokeres.

Bologna: Skorupski; Holm, Beukema, Lucumí, Lykogiannis; Freuler, Moro; Domínguez, Odgaard, Ndoye; Dallinga.

Desfalques

Sporting

Pedro Gonçalves, Jerry St Juste, Eduardo Quaresma e Nuno Santos estão machucados.

Bologna

Riccardo Orsolini está machucado, enquanto Remo Freuler cumprirá suspensão.

Quando é?