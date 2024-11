Onde assistir a Sporting x Arsenal ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Champions League 2024/25

Equipes entram em campo nesta terça-feira (26), no Estádio de Alvalade; confira a transmissão e outras informações do jogo

Sporting e Arsenal se enfrentam nesta terça-feira (26), às 17h (de Brasília), no Estádio Alvalade, em Lisboa, pela quinta rodada da Champions League 2024/25. A partida terá transmissão ao vivo do Space na TV fechada e da MAX via streaming (clique aqui e confira a programação diária).

Embalado com a goleada aplicada sobre o Manchetser City por 4 a 1 na última rodada da Champions League, o Sporting busca manter a invencibilidade no torneio. Na vice-liderança, com 10 pontos, dois a menos que o líder Liverpool, o time português registra três vitórias e um empate nos primeiros quatro jogos disputados.

Por outro lado, o Arsenal em 12º lugar, com sete pontos, vem de derrota para a Inter de Milão por 1 a 0. Até aqui, os Gunners somam duas vitórias, um empate e uma derrota no torneio da UEFA. Aproveitamento de 58%.

Mais artigos abaixo

Prováveis escalações

Sporting: Israel; Reis, Inacio, Diomande; Quenda, Morita, Hjulmand, Araujo; Trincão, Gyökeres, Edwards.

Arsenal: Raya; Timber, Saliba, Gabriel, Calafiori; Odegaard, Partey, Rice; Saka, Havertz, Martinelli.

Desfalques

Sporting

Nuno Santos e Pedro Gonçalves estão lesionados.

Arsenal

Ben White e Takehiro Tomiyasu estão no departamento médico.

Quando é?