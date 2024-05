Onde assistir a Sport x Fortaleza ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da semifinal da Copa do Nordeste 2024

Equipes se enfrentam neste domingo (26), na Arena Pernambuco; confira a transmissão e outras informações do jogo

Sport e Fortaleza se enfrentam neste domingo (26), às 18h (de Brasília), na Arena Pernambuco, pela semifinal da Copa do Nordeste 2024. A partida terá transmissão ao vivo do SBT (para Recife, Pernambuco, Ceará, Piauí, Campina Grande, Rio Grande do Norte, João Pessoa e Maranhão) na TV aberta, da ESPN na TV fechada, do Star+ e do DAZN via streaming e do Nosso Futebol+ no pay-per-view (veja a programação completa).

Eliminado da Copa do Brasil, o Sport volta suas atenções para a disputa do Nordestão. Na fase de grupos, o Leão da Ilha terminou na liderança do Grupo A, com 17 pontos. Já nas quartas de final, eliminou o Ceará por 2 a 1.

Do outro lado, o Fortaleza também busca deixar de lado a eliminação para o Vasco na Copa do Brasil. No Nordestão, deixou para trás o Altos por 5 a 0 nas quartas de final. Já na fase de grupos, terminou na vice-liderança, com oito pontos, 10 a menos que o líder Bahia.

Em 33 jogos disputados entre as equipes, o Sport soma 13 vitórias, contra nove do Fortaleza, além de 11 empates. No último encontro válido pela fase de grupos do Nordestão 2024, as equipes empataram por 1 a 1.

Prováveis escalações

Sport: Caíque França; Pedro Lima, Rafael Thyere, Luciano Castán e Felipinho (Riquelme); Felipe, Fabricio Domínguez e Lucas Lima; Chrystian Barletta, Gustavo Coutinho e Romarinho. : Mariano Soso.

Fortaleza: João Ricardo; Tinga, Kuscevic, Titi e Bruno Pacheco; Pedro Augusto, Hércules e Pochettino; Yago Pikachu, Machuca e Lucero.

Desfalques

Sport

Sem desfalques confirmados

Fortaleza

Kayzer, Breno Lopes, Martínez, Felipe Jonatan, Marinho, Calebe e Sasha não viajaram com o elenco.

Quando é?

Data: domingo, 26 de maio de 2024

Horário: 18h (de Brasília)

Local: Arena Pernambuco - São Lourenço da Mata, PE

Arbitragem: Caio Max Augusto Vieira (árbitro), Jean Marcio dos Santos e Luis Carlos de França (assistentes), Leonilson Fernandes (quarto árbitro), Pablo Ramon Gonçalves (VAR)