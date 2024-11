Onde assistir a Southampton x Liverpool ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Inglês 2024/25

Equipes entram em campo neste domingo (24), pela 12ª rodada da competição; veja como acompanhar na TV e na internet

O Southampton recebe o Liverpool na manhã deste domingo (24), às 11h (de Brasília), no St. Mary's Stadium, em Southampton, pela 12ª rodada do Campeonato Inglês 2024/25. A partida terá transmissão ao vivo na ESPN, na TV fechada, e do Disney+, no streaming (veja a programação completa aqui).

A equipe comandada por Arne Slot entra em campo com a tranquilidade de saber que, independente do resultado, seguirá no topo da tabela com 28 pontos, enquanto o Manchester City, com 23, ocupa a vice-liderança. Do outro lado, o adversário, que amarga a lanterna com apenas quatro pontos, precisa desesperadamente de uma vitória combinada a uma ajuda de outros resultados para tentar escapar da última posição.

Entre os desfalques do time mandante estão Aaron Ramsdale, afastado por uma lesão no dedo, e Jan Bednarek, que sofre com problemas no joelho, além de Gavin Bazunu, Ross Stewart e William Smallbone, todos entregues ao departamento médico. Arne Slot também confirmou que Alexander-Arnold está fora da partida após não participar dos treinos normalmente nos últimos dias. No lado visitante, Alisson Becker, Diogo Jota e Federico Chiesa seguem indisponíveis por questões físicas.

Prováveis escalações

AFP

Southampton: McCarthy; Sugawara, Harwood-Bells, Walker-Peters, Stephens, Manning; Lallana, Downes, Fernandez; Armstrong e C. Archer. Técnico: Russell Martin.

Liverpool: Kelleher (Alisson); Bradley, Konaté, van Dijk, Robertson; Gravenberch, Mac Allister, Jones; Salah, Gakpo e Nuñez. Técnico: Arne Slot.

Desfalques

Southampton

Jan Bednarek e Aaron Ramsdale estão fora, enquanto Ross Stewart, William Smallbone e Gavin Bazunu são dúvida.

Liverpool

Tren Alexander-Arnold, Diogo Jota, Federico Chiesa e Harvey Elliott estão fora, enquanto Alisson é dúvida.

Quando é?