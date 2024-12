Onde assistir a Southampton x Chelsea ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Inglês 2024/25

Lanterna da Premier League recebe os Blues nesta quarta-feira (04); veja como acompanhar

O Southampton recebe o Chelsea na tarde desta quarta-feira (02), às 16h30 (de Brasília), no St. Mary's Stadium, em Southampton, pela 14ª rodada do Campeonato Inglês 2024/25. A partida terá transmissão ao vivo na ESPN, na TV fechada, e do Disney+, no streaming (veja a programação completa aqui).

O Southampton enfrenta o Chelsea em um momento delicado da temporada. A equipe comandada por Russell Martin ocupa a lanterna da Premier League, o Campeonato Inglês, com apenas cinco pontos conquistados em 13 jogos. Nos últimos 10 confrontos pelo campeonato, os Saints venceram apenas uma vez, acumulando sete derrotas. A missão de pontuar contra o Chelsea se torna ainda mais desafiadora com a ausência de três jogadores-chave: Taylor Harwood-Bellis, Flynn Downes e Tyler Dibling, todos suspensos por acúmulo de cartões amarelos. Mesmo assim, o Southampton espera aproveitar o fator casa e o embalo do empate fora de casa contra o Brighton para surpreender.

O Chelsea chega a St. Mary’s com moral elevado após três vitórias consecutivas, incluindo um convincente triunfo sobre o Aston Villa. Sob o comando de Enzo Maresca, os Blues ocupam a terceira posição na tabela, com 25 pontos, empatados com o vice-líder Arsenal. O técnico italiano conta com um elenco forte, mas precisará lidar com a ausência de Reece James, lesionado, e a possível baixa de Fofana, que segue em recuperação. A equipe buscará manter o ritmo para consolidar sua posição no G4 e continuar sonhando mais alto.

Prováveis escalações

Southampton: Lumley; Sugawara, Walker-Peters, Stephens, Nathan Wood, Manning; Armstrong, Aribo, Mateus Fernandes, Ryan Fraser e Cameron Archer. Técnico: Russell Martin

Chelsea: Sánchez; Gusto, Benoit Badiashile, Colwill e Cucurella; Caicedo e Enzo Fernández; Madueke, Palmer e Pedro Neto; Jackson. Técnico: Enzo Maresca.

Desfalques

Southampton

Taylor Harwood-Bellis, Flynn Downes e Tyler Dibling cumprem suspensão.

Chelsea

Reece James se recupera de uma lesão na posterior da coxa, enquanto Fofana, também por problemas físicos, é dúvida.

Quando é?