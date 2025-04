Onde assistir a Sevilla x Atlético de Madrid ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Espanhol 2024/25

Equipes entram em campo neste domingo (5), no Estádio Ramón Sánchez Pizjuan; confira a transmissão e outras informações do jogo

Sevilla e Atlético de Madrid se enfrentam neste domingo (6), às 11h15 (horário de Brasília), no Estádio Ramón Sánchez Pizjuan, pela 30ª rodada do Campeonato Espanhol, a La Liga. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN 4, na TV fechada, e do Disney+, no streaming (confira a programação na íntegra).

As duas equipes vivem momentos distintos, mas igualmente turbulentos. O Sevilla perdeu seus dois últimos jogos na La Liga — diante de Athletic Bilbao e Real Betis — e quer voltar aos trilhos das vitórias, em casa. O time está estagnado no meio da tabela: é o 11° colocado, com 36 pontos, a 11 do Betis, que fecha a zona de classificação às competições europeias.

O Atlético de Madrid, enquanto isso, vive seu pior momento na temporada justamente na reta final da campanha. Recém-eliminado da Champions League, pelo Real Madrid, e da Copa do Rei, pelo Barcelona, os Colchoneros agora veem as chances de título recaírem apenas no Espanhol, no qual figura a nove pontos da liderança. O time, ademais, não vence desde março. Precisará de vitórias — e do secador — para seguir sonhando no nacional.

Prováveis escalações

Sevilla: Nyland; Carmona, Bade, Salas e Pedrosa; Agoumé, Sow e Lokonga; Lukebakio, Romero e Vargas. Técnico: García Pimienta.

Atlético de Madrid: Oblak; Molina; Le Normand, Lenglet e Galan; Simeone, De Paul, Barrios e Lino; Sorloth e Álvarez. Técnico: Diego Simeone.

Desfalques

Sevilla

Tanguy Nianzou (lesionado).

Atlético de Madrid

José Gimenez e Ángel Correa (suspensos).

Quando é?

Data: domingo, 6 de abril de 2025

Horário: 11h15 (de Brasília)