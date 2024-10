Onde assistir a Sérvia x Suíça ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Liga das Nações 2024/25

Equipes se enfrentam neste sábado (12), pela terceira rodada do grupo 4; confira a transmissão e outras informações do jogo

A Sérvia encara a Suíça na tarde deste sábado (12), a partir das 13h (de Brasília), no estádio Nuevo Condomina, pela terceira rodada do grupo 4 da Liga das Nações. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN, no pay-per-view, e do Disney+, no streaming (veja a programação completa).

Terceira colocada com 1 ponto, a Sérvia busca a primeira vitória na competição. Até o momento, os sérvios perderam um jogo e empataram outro.

Do outro lado, a Suíça perdeu os dois compromissos que disputou até o momento. Por isso, a equipe vermelha está na lanterna da chave e sabe que precisa reagir pra continuar com chances de classificação.

Prováveis escalações

Sérvia: Rajkovic; Milenkovic, Erakovic, Pavlovic; Lukic, Nedelikovic, Ilic, Grujic, Birmancevic; Samardzic, Mitrovic.

Suíça: Kobel; Rodríguez, Akani e Wuthrich; Aebischer, Zakaria, Freuler e Widmer; Vargas, Embolo e Amdouni.

Desfalques

Sérvia

Sem desfalques confirmados.

Suíça

Sem desfalques confirmados.

Quando é?

Data: sábado, 12 de outubro de 2024

Horário: 15h45 (de Brasília)

Local: estádio Dubocica, Leskovac - SER