Onde assistir a Sergipe x Ceará ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Copa do Brasil 2025

Sergipe e Ceará se enfrentam na noite desta quarta-feira (19), às 20h (de Brasília), no Estádio Estadual Lourival Baptista, em Aracaju, pela 1ª fase da Copa do Brasil 2025. A partida será transmitida pelo Prime Video, no streaming (confira a programação completa).

O Ceará vive um início de temporada minimamente dentro do que se esperava, terminando a 1ª fase do Campeonato Cearense como líder do Grupo A e com 100% de aproveitamento, apesar de figurar em 4° lugar de sua chave na Copa do Nordeste, torneio no qual ainda não embalou. Só que o Sergipe também tem vivido seus entraves, no Estadual, ocupando apenas a 7ª colocação do Sergipano, mesmo que dentro da zona de classificação ao mata-mata.

O embate será disputado em jogo único. Em caso de empate, a decisão será levada à disputa de pênaltis. O vencedor enfrentará Parnahyba ou Confiança na 2ª fase.

Prováveis escalações

Sergipe: Não divulgado.

Ceará: Bruno Ferreira; Fabiano Souza, Marllon, Ramon Menezes e Matheus Bahia; Richardson, Lourenço e Lucas Mugni; Fernandinho, Pedro Henrique e Aylon. Técnico: Léo Condé.

Desfalques

Sergipe

Sem desfalques divulgados.

Ceará

Sem desfalques divulgados.

Quando é?