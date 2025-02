Onde assistir a São Paulo x Mirassol ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Paulista 2025

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (4), no Estádio MorumBIS; confira a transmissão e outras informações do jogo

São Paulo e Mirassol se enfrentam nesta quarta-feira (5), às 19h30 (de Brasília), no Estádio MorumBIS, pela sétima rodada do Campeonato Paulista 2025. A partida terá transmissão ao vivo do Nosso Futebol+ no pay-per-view e no Uol Play via streaming (veja a programação completa).

Líder do Grupo C com 10 pontos, o São Paulo busca se recuperar após a derrota por 3 a 1 para o Santos na última rodada. Antes disso, o Tricolor acumulava uma sequência de três vitórias e um empate.

Por outro lado, o Mirassol ocupa a vice-liderança do Grupo A, com 15 pontos, três a menos que o líder Corinthians. Até o momento, a equipe soma cinco vitórias e um empate, com um aproveitamento de 83% no Paulistão.

"Temos que, além de manter o que tem dado certo, buscar evoluir. Temos tentado fazer mesmo sem muito tempo para treinar, buscar evolução constante do time principalmente no aspecto coletivo. Sabemos o tamanho do desafio, é muito difícil jogar contra o São Paulo na casa deles, mas vamos tentar buscar nossa melhor versão deste jogo também", afirmou o técnico Eduardo Barroca.

Prováveis escalações

São Paulo: Jandrei; Ferraresi, Ruan, Sabino e Patryck; Bobadilla, Marcos Antônio e Alves; Erick, André Silva e Ferreirinha.

Mirassol: Alex Muralha; Lucas Ramon, David Braz, João Victor e Reinaldo; Neto Moura, Danielzinho, Gabriel e Chico Kim; Negueba e Iury Castilho.

Desfalques

São Paulo

Luiz Gustavo e Young seguem lesionados.

Mirassol

Luiz Otávio e Roni estão no departamento médico.

Quando é?