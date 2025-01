Onde assistir a São Paulo x Guarani ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Paulista 2025

Equipes entram em campo nesta quinta-feira (23), no Estádio MorumBIS; confira a transmissão e outras informações do jogo

São Paulo e Guarani se enfrentam nesta quinta-feira (23), às 19h30 (de Brasília), no Estádio Morumbis, pela terceira rodada do Campeonato Paulista 2025. A partida terá transmissão ao vivo do TNT na TV fechada e da Max via streaming (confira a programação completa).

Em busca da primeira vitória no Paulistão, o São Paulo retorna a campo após um empate sem gols com o Botafogo-SP. Atualmente, o Tricolor ocupa a terceira posição do Grupo D, com um jogo a menos disputado. Por sua vez, o Guarani lidera o Grupo B com quatro pontos, conquistados em uma vitória por 2 a 0 sobre o Botafogo-SP e um empate sem gols contra a Inter de Limeira.

Em 164 jogos disputados entre as equipes, o São Paulo soma 78 vitórias, contra 35 do Guarani, além de 51 empates. No último encontro válido pelo Paulistão de 2024, as equipes empataram por 1 a 1.

Prováveis escalações

São Paulo: Rafael, Igor Vinícius, Arboleda, Alan Franco, Patryck (Enzo Díaz); Alisson, Pablo Maia (Marcos Antônio), Rodriguinho (Oscar), Lucas (William Gomes), Luciano, André Silva (Calleri).

Guarani: Gabriel Mesquita; Lucas Justen, Raphael, Titi, Emerson, Matheus Régis, Nathan Camargo, Caio Mello, Isaque, Eliseu Manuel, Rafael Bilu.

Desfalques

São Paulo

Luiz Gustavo está no DM.

Guarani

Sem desfalques confirmados.

Quando é?