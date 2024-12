Onde assistir a São Paulo x Fortaleza ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Brasileiro

Equipes se enfrentam neste sábado (13), pela primeira rodada; confira a transmissão e outras informações do jogo

Em duelo de tricolores, São Paulo e Fortaleza se enfrentam na noite deste sábado (13), a partir das 21h (de Brasília), no Morumbis, pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV e do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

O São Paulo chega para a estreia no Brasileirão um pouco mais leve, após conquistar a sua primeira vitória na Copa Libertadores, no meio da semana. Entretanto, as recentes apresentações do Tricolor fizeram com que a torcida ficasse desconfiada e passasse a cobrar, principalmente, o técnico Thiago Carpini. Mais uma vez, os são-paulinos estão com o departamento médico cheio, enquanto alguns jogadores podem ser preservados devido ao desgaste físico, como James Rodríguez.

Já o Fortaleza amargou o vice-campeonato estadual, mas ganhou por goleada no meio da semana na Copa Sul-Americana e amenizou a pressão que vinha sofrendo também de sua torcida. Calebe e Rosseto são desfalques certos, mas o técnico Vojvoda não possui outros problemas no elenco.

As equipes já se enfrentaram 28 vezes, com 12 vitórias do São Paulo, sete do Fortaleza, além de nove empates. No último confronto entre os times, o Fortaleza ganhou por 2 a 1.

Prováveis escalações

São Paulo: Rafael, Igor Vinicius (Ferraresi), Arboleda, Diego Costa e Welington; Pablo Maia, Alison e Michel Araujo (Galoppo); Erick, Luciano e Calleri.

Fortaleza: João Ricardo; Tinga, Brítez, Titi, Bruno Pacheco; Zé Welison, Hércules e Pochettino; Pikachu, Moisés e Lucero.

Desfalques

São Paulo

Luiz Gustavo, Moreira, Patryck, Rafinha, Lucas, Rato e Ferreira estão todos no departamento médico.

Fortaleza

Calebe e Rosseto estão no departamento médico.

Quando é?

Data: sábado, 13 de abril de 2024

Horário: 21h (de Brasília)

Local: Morumbis, São Paulo - SP