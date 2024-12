Onde assistir a São Paulo x Barcelona de Guayaquil ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Copa Libertadores 2024

Equipes entram em campo nesta quinta-feira (16), no Estádio Morumbis; confira a transmissão e outras informações do jogo

O São Paulo recebe o Barcelona de Guayaquil nesta quinta-feira (16), às 21h (de Brasília), no Estádio Morumbis, pela quinta rodada da fase de grupos da Copa Libertadores 2024. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN na TV fechada e o Star+ no streaming (veja a programação completa).

Embalado pela vitória sobre o Fluminense por 2 a 1 no Brasileirão, o São Paulo volta suas atenções para a disputa da Libertadores. Já classificado para as oitavas de final do torneio, o Tricolor ocupa a vice-liderança do Grupo B, com nove pontos. Após ser derrotado na estreia pelo Talleres por 2 a 1, a equipe emplacou três vitórias consecutivas: sobre o Cobresal por 2 a 0 e 3 a 1, além do Barcelona de Guayaquil por 2 a 0.

Do outro lado, o Barcelona de Guayaquil busca a primeira vitória na Libertadores. Na terceira posição, com dois pontos e um aproveitamento de 16%, a equipe registra dois empates e duas derrotas no torneio.

Prováveis escalações

São Paulo: Rafael; Igor Vinícius, Arboleda, Alan Franco e Patryck (Welington); Alisson e Bobadilla; Rodrigo Nestor, Michel Araújo e Luciano; André Silva.

Barcelona de Guayaquil: Javier Burrai, Luca Sosa, Nicolás Ramírez, Aníbal Chalá, Alex Rangel, Dixon Arroyo, Fernando Gaibor, Adonis Preciado, Francisco Fydriszewski, Joao Rojas, Janner Corozo.

Desfalques

São Paulo

Pablo Maia, Rafinha e Wellington Rato estão fora.

Barcelona de Guayaquil

Pedro Perlaza não foi relacionado para o jogo.

Quando é?