Onde assistir a Santos x Botafogo ao vivo na internet e na TV, escalação, horário e mais do Brasileiro sub-20 2025

Duelo de alvinegros dá sequência à rodada de estreia do nacional da categoria; veja tudo o que você precisa saber

Santos e Botafogo se enfrentam na tarde desta quarta-feira (12), às 15h (de Brasília), no CT Rei Pelé, pela 1ª rodada do Campeonato Brasileiro sub-20. A partida será transmitida pelo SporTV, na TV fechada, e pelos canais no YouTube de ambos os clubes (confira a programação completa).

Ambos os clubes chegam relativamente em baixa, após campanhas mais curtas do que o esperado na Copa SP de Futebol Júnior, em janeiro. O Santos caiu ainda na 3ª fase, diante da Ferroviária, nos pênaltis, enquanto o Botafogo até foi mais longe, mas não passou das oitavas de final.

O Peixe terá o apoio de alguns atletas que estavam no profissional durante o Paulista, como os atacantes Juninho e Mateus Xavier, além do zagueiro Vinicius Lira. Do outro lado, a principal novidade do Alvinegro estará na beira do campo: o técnico Rodrigo Bellão, que estava no sub-17, substitui Carlos Leiria.

Prováveis escalações

Santos sub-20: João Victor; Diego Henrique, Vinícius Lira, Mina e André Klaus; Gustavo Pereira, Gabriel Pereira e Gabriel Simples; Mateus Xavier, Rafael Freitas e Juninho. Técnico: Leandro Zago.

Botafogo sub-20: Luiz Fabiano; Paulo Gustavo, João Silva, Marquinhos e Charles Júnior; Gabriel Justino, Bernardo, Kaio Santos e Caio Valle; Lucyo e Welinton. Técnico: Rodrigo Bellão.

Desfalques

Santos sub-20

Sem desfalques divulgados.

Botafogo sub-20

Sem desfalques divulgados.

Quando é?