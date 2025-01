Onde assistir a Santa Cruz-AC x Palmeiras ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Copinha 2025

Equipes entram em campo nesta segunda-feira (6), na Arena Barueri; confira a transmissão e outras informações do jogo

Santa Cruz e Palmeiras se enfrentam nesta segunda-feira (6), às 21h45 (de Brasília), na Arena Barueri, pela segunda rodada da Copa São Paulo de Futebol Júnior 2025. A partida terá transmissão ao vivo do sportv na TV fechada (confira a programação completa).

Em busca do tricampeonato da Copinha, o Palmeiras estreou na edição atual do torneio com uma goleada por 9 a 0 sobre o Náutico-RR. Com a vitória, o Verdão lidera o Grupo 19, com três pontos. Já o Santa Cruz-AC empatou em 1 a 1 com o Oeste na primeira rodada e ocupa a terceira posição, com um ponto.

Prováveis escalações

Santa Cruz-AC: Denilson; Vini, Mateus, Elton e Esquerda; William, Marquinhos e Souza; Juca, Joaquim e Samuel.

Palmeiras: Deivid; Gilberto, Robson, Benedetti e Rafael Coutinho; Arthur e Riquelme Fillipi; Allan, Thalys e Figueiredo; Luighi.

Desfalques

Santa Cruz-AC

Sem desfalques confirmados.

Palmeiras

Não há desfalques confirmados.

Quando é?