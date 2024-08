Onde assistir a San Lorenzo x Atlético-MG ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais das oitavas de final da Copa Libertadores 2024

Equipes entram em campo nesta terça-feira (13), no Estádio El Nuevo Gasómetro; confira a transmissão e outras informações do jogo

San Lorenzo e Atlético-MG se enfrentam nesta terça-feira (13), às 21h30 (de Brasília), no Estádio El Nuevo Gasómetro, em Buenos Aires, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa Libertadores 2024. A partida terá transmissão ao vivo do Paramount+ via streaming (veja a programação completa).

Sem vencer há quatro jogos, o San Lorenzo busca a recuperação no início do mata-mata da Libertadores. Na primeira fase, a equipe argentina terminou na vice-liderança do Grupo F, com oito pontos. Seis a menos que o líder Palmeiras. Até aqui, foram duas vitórias, dois empates e duas derrotas.

Do outro lado, o Atlético-MG garantiu a classificação para as quartas de final da Copa do Brasil após eliminar o CRB. Na Libertadores, o Galo vai em busca do segundo título. Na primeira fase, terminou na liderança do Grupo G, com 15 pontos. Foram cinco vitórias e uma derrota.

Prováveis escalações

San Lorenzo: Facundo Altamirano; Nahuel Arias, Jhohan Romana, Gastón Campi e Elías Báez; Nicolas Tripichio, Santiago Sosa, Elián Irala, Matías Reali, Cristian Barrios e Iván Leguizamón; Alexis Cuello.

Atlético-MG: Everson; Saravia, Bruno Fuchs, Alonso e Arana; Otávio, Alan Franco, Scarpa e Bernard; Paulinho e Deyverson (Vargas).

Desfalques

San Lorenzo

Manuel Insaurralde e Gastón Alan Hernández estão lesionados.

Atlético-MG

Hulk segue no DM.

Quando é?

Data: terça-feira, 13 de agosto de 2024

Horário: 21h30 (de Brasília)

Local: Estádio El Nuevo Gasómetro - Buenos Aires, ARG