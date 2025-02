Onde assistir a Sampaio Corrêa x Vasco ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Carioca 2025

Equipes se enfrentam nesta segunda-feira (10), no Estádio Lourivaldão; confira a transmissão e outras informações do jogo

Sampaio Corrêa e Vasco se enfrentam nesta segunda-feira (10), às 20h (de Brasília), no Estádio Lourivaldão, em Saquarema, pela nona rodada do Campeonato Carioca 2025. A partida terá transmissão ao vivo do sportv na TV fechada e do Premiere no pay-per-view (confira a programação completa)

Após a derrota para o Fluminense por 2 a 1, o Vasco vai em busca da recuperação na Taça Guanabara. No momento, o Gigante da Colina ocupa a terceira posição, com 13 pontos, quatro a menos que o líder Volta Redonda. Em oito jogos disputados, o time soma três vitórias, quatro empates e uma derrota. Para o confronto, o técnico Fábio Carille não poderá contar com Coutinho, com edema na coxa. Payet é o mais cotado para assumir a posição.

Por outro lado, o Sampaio Corrêa está fora da zona de classificação para as semifinais. A equipe ocupa a sexta posição, com 12 pontos, um a menos que o Nova Iguaçu, equipe que fecha o G-4.

Prováveis escalações

Vasco: Léo Jardim, Paulo Henrique, João Victor, Oliveira, Lucas Piton; Jair (Hugo Moura), Paulinho, Tchê Tchê; Alex Teixeira(Zuccarello), Payet e Vegetti.

Sampaio Corrêa: Zé Carlos; Lucas Carvalho, Daniel, Eduardo Thuram e Guilherme (Luan Gama); Pablo, Alexandre e Rafael Pernão; Max, Elias e Octávio.

Desfalques

Vasco

Com edema na coxa, Philippe Coutinho está fora.

Sampaio Corrêa

Sem desfalques confirmados.

Quando é?