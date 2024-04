Onde assistir a Sampaio Corrêa x Figueirense ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Série C 2024

Equipes se enfrentam neste sábado (27), pela segunda rodada; confira a transmissão e outras informações do jogo

Sampaio Corrêa e Figueirense se enfrentam na tarde deste sábado (27), a partir das 17h (de Brasília), no estádio Nhozinho Santos, em São Luís, pela segunda rodada da Série C. A partida terá transmissão ao vivo do DAZN, do Nosso Futebol, Nosso Futebol+ e da TV Zapping, na internet (veja a programação completa).

Depois de estrear com derrota na competição, o Sampaio Corrêa entra em campo buscando a primeira vitória. A Bolívia Querida mandará o seu jogo no estádio Nhozinho Santos, já que o Castelão foi interditado.

Já o Figueirense vem de vitória e quer emplacar o segundo triunfo consecutivo.

As equipes já se enfrentaram oito vezes, com quatro vitórias do Sampaio Corrêa e quatro do Figueirense, além de oito empates. No último confronto, o Sampaio ganhou por 2 a 1.

Prováveis escalações

Sampaio Corrêa: Felipe, Rafael Luiz, Cortez, Edrean, Ferreira, Franklin, Eloir, João Felipe, Evandro, Thallyson e Lucas Lopes.

Figueirense: Ruan, Cedric, Rafael Ribeiro, Genilson, Samuel, Gledson, Léo Baiano, Henrique Rodrigues, Guilherme Pato, Alisson e Cristian.

Desfalques

Sampaio Corrêa

Sem desfalques confirmados.

Figueirense

Sem desfalques confirmados.

Quando é?

Data: sábado, 27 de abril de 2024

Horário: 17h (de Brasília)

Local: estádio Nhozinho Santos, São Luís - MA

Arbitragem: Marcos Mateus Pereira (árbitro), Leandro dos Santos Ruberdo e Cicero Alessandro de Souza (assistentes) e Maykon Matos Nunes (quarto árbitro)