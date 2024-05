Onde assistir a Rosario Central x Atlético-MG ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Copa Libertadores 2024

Equipes entram em campo nesta terça-feira (07), no Estádio Gigante de Arroyito; confira a transmissão e outras informações do jogo

Sem público, o Rosario Central recebe o Atlético-MG nesta terça-feira (07), às 19h (de Brasília), no Estádio Gigante de Arroyito, na Argentina, pela quarta rodada da Copa Libertadores 2024. A partida terá transmissão ao vivo da Paramount+ no streaming (veja a programação completa).

Embalado, com 100% de aproveitamento na Libertadores, o Atlético-MG volta ao campo mirando a classificação antecipada às oitavas de final. Líder do Grupo G, com nove pontos, o Galo necessita somente de um empate. Até agora, a equipe mineira derrotou o Caracas por 4 a 1, o Rosario Central por 2 a 1 e o Peñarol por 3 a 2.

Do outro lado, o Rosario Central chega sob pressão, com quatro jogos sem vitórias. Na Libertadores, está na vice-liderança do Grupo G, somando cinco pontos. Após vencer o Peñarol por 1 a 0 na rodada de estreia, a equipe argentina foi derrotada pelo Atlético-MG por 2 a 1 e empatou com o Caracas por 1 a 1.

Mais artigos abaixo

Prováveis escalações

Rosario Central: Jorge Broun; Damián Martínez, Facundo Mallo, Carlos Quintana e Agustín Sández; Kevin Ortíz e Tomás O'Connor; Lautaro Giaccone, Ignacio Malcorra e Jaminton Campaz; Tobias Cervera. Técnico: Miguel Angel Russo.

Atlético-MG: Everson; Saravia (Mariano), Jemerson, Battaglia e Arana; Otávio, Alan Franco, Zaracho, Scarpa; Paulinho (Vargas) e Hulk. Técnico: Gabriel Milito.

Desfalques

Rosario Central

Sem desfalques confirmados.

Atlético-MG

Maurício Lemos, com incômodo na lombar, está fora, assim como Paulo Vitor e Rubens, que seguem no departamento médico.

Quando é?