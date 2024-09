Onde assistir a Roma x Venezia ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Italiano 2024/25

Equipes entram em campo neste domingo (29), pela 6ª rodada da competição; veja como acompanhar na TV e na internet

A Roma recebe o Venezia na manhã deste domingo (29), às 10h (de Brasília), no Estádio Olímpico de Roma, pela sexta rodada do Campeonato Italiano 2024/25. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN 4, na TV fechada, e do Disney+, no streaming (veja a programação completa aqui).

Após empatar por 1 a 1 contra o Athletic Bilbao na estreia da Liga Europa, a Roma se prepara para enfrentar o Venezia. No último jogo da Série A, o time da capital venceu a Udinese por 3 a 0, resultado que colocou o clube na 9ª posição com seis pontos. Sob o comando do novo técnico Ivan Jurić, que assumiu após a demissão de Daniele De Rossi, os Lobos buscam embalar na competição, mas terão desfalques importantes. O Venezia, atualmente na 18ª posição, também conquistou sua primeira vitória no campeonato ao vencer o Genoa por 2 a 0.

Quer saber, pelo WhatsApp, quem seu time está contratando? Siga aqui o canal da GOAL sobre mercado da bola!

Prováveis escalações

Getty Images

Roma: Svillar; Mancini, Ndicka, Hermoso; El Shaarawy, Kone, Cristante, Angeliño; Baldanzi, Soulé e Dovbyk. Técnico: Ivan Juric.

Mais artigos abaixo

Venezia: Joronen; Zampano, Idzes, Svoboda, Candela, Haps; Oristanio, Andersen, Nicolussi, Busio e Pohjanpalo. Técnico: Eusebio Di Francesco.

Desfalques

Roma

Saelemaekers e Enzo Le Fee, machucados, estão fora;

Venezia

Alfred Duncas e Bjarki Steinn Bjarkason estão fora.

Quando é?