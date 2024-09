Onde assistir a Roma x Udinese ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Italiano 2024/25

Equipes entram em campo neste domingo (22), pela quinta rodada da competição; veja como acompanhar na internet

A Roma recebe a Udinese na tarde deste domingo (22), às 13h (de Brasília), no Olimpico de Roma, na Itália, pela quinta rodada do Campeonato Italiano 2024/25. A partida terá transmissão ao vivo do Disney+, no streaming (veja a programação completa aqui).

Na estreia de Ivan Juric, a Roma vem com a expectativa de pontuar no torneio. O time, então comandado pelo demitido Daniele De Rossi, somou apenas três pontos, com três empates e uma derrota. O time contará com força máxima, com Paulo Dybala e Dovbyk comandando o ataque. A Udinese, por sua vez, quer manter a perseguição na liderança. O time tem dez pontos e está no segundo lugar. Caso vença, assumirá a ponta isolada da tabela.

Prováveis escalações

Roma: Svillar; Mancini, Hermoso, Ndicka; El Shaarawy, Kone, Cristante, Pellegrini, Angeliño; Dybala e Dovbyk. Técnico: Ivan Juric.

Udinese: Okoye; Gianetti, Bljol, T. Kristensen; Ehizibue, Payero, J. Karlstrom, Lovric, Kamara; Thauvin e L. Lucca. Técnico: Kosta Runjaic.

Desfalques

Roma

Saelemaekers e Enxo Le Fee, lesionados, estão fora.

Udinese

Alexis Sanchez está fora.

