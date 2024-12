Onde assistir a Roma x Parma ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Italiano 2024/25

Com pior campanha desde 1973, romanos buscam recuperação; veja tudo o que você precisa saber

Roma e Parma se enfrentam neste domingo (22), às 8h30 (horário de Brasília), no Stadio Olimpico, pela 17ª rodada do Campeonato Italiano 2024/25, a Serie A. A partida terá transmissão ao vivo do Disney+, no streaming (confira a programação na íntegra).

A Roma chega pressionada para o confronto, vivendo seu pior primeiro turno no Italiano em mais de cinco décadas. A equipe comandada por Claudio Ranieri venceu apenas quatro dos 16 jogos até aqui no nacional, credenciada a apenas dois pontos a mais que o primeiro clube da zona do rebaixamento. O retrospecto recente em casa contra o Parma, contudo, é bom: no Stadio Olimpico, os romanos não perdem para o Crociati desde 1997.

O Parma, enquanto isso, também vive péssima sequência neste seu retorno à elite do futebol italiano. O clube soma um ponto a menos que a Roma na tabela, a apenas um tento do Z-3. A equipe de Fabio Pecchia tem uma das piores defesas do campeonato, já tendo sofrido 28 gols e sendo a equipe com mais finalizações concedidas. Vindo de duas derrotas seguidas, precisarão melhorar para evitar mais um tropeço.

Prováveis escalações

Roma: Svilar; Mancini, Hermoso e Ndicka; Celik, Paredes, Kone e Angeliño; Dybala e El Shaarawy; Dovbyk. Técnico: Claudio Ranieri.

Parma: Suzuki; Coulibaly, Balogh, Del Prato e Valeri; Keita e Sohm; Man, Hernani e Cancellieri; Bonny. Técnico: Fabio Pecchia.

Desfalques

Roma

Mats Hummels e Bryan Cristante (lesionados).

Parma

Alessandro Circati, Mateusz Kowalski, Gabriel Charpentier, Nahuel Estevez, Yordan Osorio e Adrian Bernabe(lesionados).

Quando é?

Data: domingo, 22 de dezembro de 2024

Horário: 8h30 (de Brasília)