Onde assistir a Roma x Juventus ao vivo na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Italiano 2024/25

Clássico é o destaque da 31ª rodada da Serie A neste domingo (6); veja tudo o que você precisa saber

Roma e Juventus se enfrentam neste domingo (6), às 15h45 (de Brasília), no Estádio Olímpico de Roma, pela 31ª rodada do Campeonato Italiano 2024/25. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN, na TV fechada, e do Disney+, no streaming (clique aqui e confira a programação diária).

A Roma vive ótimo momento. No 7º lugar, a equipe de Claudio Ranieri vem embalada por sete vitórias seguidas no Italiano e pode alcançar a Juventus, 5ª colocada, caso vença no Stadio Olimpico. A Giallorossi, ademais, segue sonhando com a vaga à Champions League e aposta na estabilidade trazida por Ranieri para conquistar a classificação.

A Juventus, do outro lado, vive atual fase de bastante turbulência, seguindo a saída de Thiago Motta do comando da equipe, após algumas atuações desastrosas e as eliminações traumáticas tanto na Champions League quanto na Copa da Itália. A Bianconeri, então, escolheu Igor Tudor para comandar o time até o final da atual tempoada e também quer terminar o nacional dentro da zona de classificação à próxima Liga dos Campeões. A pressão é grande.

Prováveis escalações

Roma: Svilar; Mancini, Hummels, Ndicka; Celik, Kone, Paredes, Angelino; Soule, Pellegrini; Dovbyk. Técnico: Claudio Ranieri.

Juventus: Di Gregorio; Kalulu, Veiga e Kelly; Gonzalez, Locatelli, Thuram e McKennie; Koopmeiners e Yildiz; Vlahovic. Técnico: Igor Tudor.

Desfalques

Roma

Paulo Dybala (lesionado).

Juventus

Federico Gatti (lesionado).

Quando é?