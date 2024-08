Onde assistir a Roma x Empoli ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Italiano 2024/25

Equipes entram em campo neste domingo (25), pela segunda rodada da competição; veja como acompanhar na internet

A Roma recebe o Empoli na tarde deste domingo (25), às 15h45 (de Brasília), no Stadio Olimpico, em Roma, pela segunda rodada do Campeonato Italiano 2024/25. A partida terá transmissão ao vivo do Disney+, no streaming (veja a programação completa aqui).

Após estrear sem gols em um empate com o Cagliari, a Roma quer dar o pontapé inicial no Stadio Olimpico sob o comando de Daniele De Rossi. Vale destacar que o time continuará com Paulo Dybala, que rejeitou uma proposta da Arábia Saudita. O Empoli também empatou sem gols com o Monza.

Prováveis escalações

Roma: Svillar; Cellik, Mancini, Ndicka, Angelino; Cristante, Paredes, Pellegrini; Soule, Zalewski e Dovbyk. Técnico: Daniele De Rossi.

Empoli: Vasquez; Ismajil, Walukiewicz, Viti; Gyasi, Fanzzini, Henderson, Maleh, Pezzella; Esposito e L. Colombo. Técnico: Roberto D'Aversa.

Desfalques

Roma

Sem desfalques confirmados.

Empoli

Szymon Zurkowski, Samuele Perisan e Tyronne Ebuehi, machucados, e Szyomon Zurkowski, suspenso, estão fora.

Quando é?