Onde assistir a Roma x Dínamo de Kiev ao vivo, na internet e na TV, escalação, horario e mais da Europa League 2024/25

Equipes buscam a primeira vitória nesta edição do torneio; veja quem transmite o jogo

Roma e Dínamo de Kiev vão a campo nesta quinta-feira (24), às 13h45 (de Brasília), pela terceira rodada da fase de liga da Europa League de 2024/25. O jogo será no Estádio Olímpico de Roma, com transmissão ao vivo da Band, na TV aberta para o Brasil, e da CazéTV, através do Youtube e do Prime Video (clique e confira a programação diária).

O time italiano não começou a temporada de 2024/25 da melhor forma. Além de não ter vencido ainda na Liga Europa e ocupar apenas a 26ª posição na fase inicial, também não vem bem no Campeonato Italiano, onde está em 11º e venceu dois dos oito jogos até então. A equipe de Ivan Juric precisa ganhar hoje para quebrar a má sequência de três jogos sem triunfar.

Embora seja dominante na liga ucraniana, em que assume a liderança da tabela com oito vitórias em nove jogos, o clube de Kiev perdeu seus dois compromissos pelo torneio continental e precisa ao menos pontuar caso queira sonhar com os playoffs. Eles vêm de derrota por 2 a 0 para o Hoffenheim na última rodada.

Prováveis escalações

Roma: Svilar; Mancini, Ndicka e Angeliño; Celik, Kone, Cristante e Zalewski; Pellegrini, Dovbyk e Dybala. Técnico: Ivan Juric.

Dínamo de Kiev: Bushchan; Tymchyk, Popov, Mykhavko e Dubinchak; Brazhko, Buyalskyi e Shaparenko; Karavaev, Vanat e Kabaev. Técnico: Oleksandr Shovkovskiy.

Desfalques

Roma

Juric não terá à disposição para partida os pontas Saelemaekers, com lesão no tornozelo, e Stephan El Shaarawy, com lesão muscular na panturrilha.

Dínamo de Kiev

O atacante Maksym Bragaru foi expulso no último jogo pela Europa League e está suspenso.

Quando é?