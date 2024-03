Onde assistir a Roma x Brighton ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais das oitavas da Liga Europa

Encontro entre Daniele De Rossi e Roberto De Zerbi é um dos destaques desta fase da competição; veja tudo o que você precisa saber

Roma e Brighton se enfrentam nesta quinta-feira (07), às 14h45 (horário de Brasília), no Stadio Olimpico, em jogo válido pelas oitavas de final da Liga Europa. A partida terá transmissão ao vivo do Star+, no streaming (confira a programação na íntegra).

A Roma vive uma nova fase nesta 'era pós-José Mourinho'. Agora com Daniele De Rossi no comando técnico, a equipe vem em ótima fase no Campeonato Italiano, mas passou bons apertos pela 2ª fase da Europa League, só conquistando a classificação contra o Feyernoord nos pênaltis, após dois empates em 1 a 1. A expectativa é que o resultado dramático gere momento para a equipe, aliado aos ótimos resultados domésticos.

O Brighton, enquanto isso, vive momento turbulento. Desde a goleada avassaladora sobre o Sheffield United, pela Premier League, por 5 a 0, o time empatou com o candidato ao rebaixamento Everton em casa, foi eliminado pelo Wolverhampton da FA Cup e foi derrotado, neste final de semana, pelo Fulham, por 3 a 0. De Zerbi espera dar a volta por cima na competição que simboliza a última chance de título para os Seagulls em 2023/24.

Mais artigos abaixo

Quer saber, pelo WhatsApp, quem seu time está contratando? Siga aqui o canal da GOAL sobre mercado da bola!

Prováveis escalações

Roma: Svilar; Angelino, Mancini, Smalling e Ndicka; Cristante, Paredes e Pellegrini; Dybala, Lukaku e El Shaarawy. Técnico: Daniele De Rossi.

Brighton: Verbruggen; Lamptey, van Hecke, Dunk e Igor; Gross e Baleba; Adingra, Buonanotte e Fati; Ferguson. Técnico: Roberto De Zerbi.

Desfalques

Roma

Karsdorp (dúvida).

Brighton

Milner, Mitoma e João Pedro (lesionados).

Quando é?

Data: quinta-feira, 07 de março de 2024

Horário: 14h45 (de Brasília)