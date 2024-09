Onde assistir a Roma x Athletic Bilbao ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Liga Europa 2024/25

Equipes iniciam suas campanhas na fase de liga do torneio continental; veja onde assistir

Roma e Athletic Bilbao vão a campo nesta quinta-feira (26), às 16h (horário de Brasília), pela rodada inaugural da fase de liga da Europa League. O jogo será no Estádio Olímpico de Roma, na Itália, e terá transmissão ao vivo da CazéTV, de graça no Youtube (clique e veja onde assistir aos jogos do dia).

Vice-campeã em 1990/91 e, mais recentemente, em 2022/23, a Roma espera iniciar sua campanha com o pé direito neste novo formato da segunda maior competição de clubes da Europa. A equipe chegou perto mais uma vez na temporada passada, perdendo para o Bayer Leverkusen na semifinal, e para este ano quer reverter a história para buscar o caneco do torneio.

Assim como os italianos, o Athletic Bilbao também foi vice duas vezes da competição, em 1976/77 e 2011/12. A equipe é a atual campeã da Copa do Rei da Espanha, além de ter ficado na quinta colocação de La Liga, garantindo vaga ao campeonato europeu. O time basco começou bem 2024/25, venceu, até então, quatro de seus sete jogos da liga nacional, ocupando o terceiro lugar.

Mais artigos abaixo

Prováveis escalações

Roma: Svilar; Mancini, Ndicka e Angeliño; Celik, Pellegrini, Cristante e Pisilli; Dybala, Dovbyk e El Shaarawy. Técnico: Ivan Juric.

Athletic Bilbao: Agirrezabala; De Marcos, Paredes, Vivian e Boiro; Prados, Jauregizar e Berenguer; Iñaki Williams, Guruzeta e Nico Williams. Técnico: Ernesto Valverde.

Desfalques

Roma

Juric não contará com Saelemakers, com lesão no tornozelo, e tem a dúvida de Le Fee, com lesão muscular, que pode retornar para esta partida.

Athletic Bilbao

O goleiro Unai Simón, o zagueiro Yeray Alvarez e o meia Oihan Sancet estão lesionados e desfalcam o Bilbao.

Quando é?