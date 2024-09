Onde assistir a River Plate x Colo-Colo ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais das quartas de final da Copa Libertadores 2024

Equipes entram em campo nesta terça-feira (24), no Estádio Monumental de Núñez; confira a transmissão e outras informações do jogo

River Plate e Colo-Colo se enfrentam nesta terça-feira (24), às 21h30 (horário de Brasília), no Estádio Monumental de Núñez, pelo jogo de volta das quartas de final da Copa Libertadores 2024. Como empataram no primeiro jogo por 1 a 1, quem vencer avança à semi. A partida terá transmissão exclusiva do Paramount+ via streaming (veja a programação completa aqui).

Impulsionado pela vitória por 1 a 0 sobre o rival Boca Juniors no Campeonato Argentino, o River Plate agora foca na disputa da Libertadores. Em busca do quinto título no torneio, a equipe comandada por Marcelo Gallardo terminou a fase de grupos como líder do Grupo H, somando 16 pontos. Nas oitavas de final, eliminou o Talleres com um placar agregado de 3

Por outro lado, o Colo-Colo, campeão da Libertadores em 1991, deixou para trás o Junior Barranquilla por 3 a 1 nas oitavas de final. Já na fase de grupos, terminou na vice-liderança do Grupo A, com seis pontos, oito a menos que o líder Fluminense.

Mais artigos abaixo

Prováveis escalações

River Plate: Armani; Bustos, Pezzella, Acuna, E. Diaz; Simon, Fernandez, Kranevitter; Echeverri, Borja, Meza.

Colo-Colo: Cortes; Isla, Amor, Saldivia, Wiemberg; Gil, Pavez; Vidal, Palacios, Cepeda; Correa.

Desfalques

River Plate

Rodrigo Aliendro, Pity Martinez e Maximiliano Meza estão machucados, enquanto Paulo Diaz cumprirá suspensão.

Colo-Colo

Vicente Pizarro e Cesar Fuentes estão lesionados. Já Maximiliano Falcon, expulso no primeiro jogo, também está suspenso.

Quando é?