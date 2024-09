Onde assistir a Remo x São Bernardo ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Série C 2024

Confronto é decisivo pelo acesso à Série B de 2025; veja onde assistir ao jogo

Remo e São Bernardo vão a campo neste domingo (29), às 16h30 (horário de Brasília), pela quinta rodada da segunda fase da Série C do Campeonato Brasileiro de 2024. O palco do jogo será o Mangueirão, em Belém, que contará com transmissão ao vivo do DAZN, do Nosso Futebol+ e do Zapping, todos no streaming (confira onde assistir aos outros jogos do dia).

O Leão ocupa a segunda colocação do grupo B e, caso vença este jogo, estará garantido na segunda divisão do Brasileirão do ano que vem. Com seis pontos e empatado na liderança com o Volta Redonda, só perdendo no saldo de gols, pode alcançar os nove pontos e apenas brigar pela grande final da Série C na última rodada. Mas, para isso, é preciso vencer. Caso contrário, a situação do grupo embola.

A situação do Tigre semelhante. Apesar de ocupar o terceiro lugar do grupo e, no momento, não estar se classificando nem para a Série B de 2025 e nem para a finalíssima da divisão, uma vitória neste confronto - a depender da combinação de resultados - pode encaminhar o futuro da equipe paulista. Se não vencer, terá de apostar suas fichas contra o líder Volta Redonda na última rodada.

No jogo de ida desta segunda fase, o confronto entre as equipes acabou empatado em 2 a 2 no Estádio 1º de Maio. Na primeira fase, o São Bernardo venceu por 1 a 0 no Pará.

Prováveis escalações

Remo: Marcelo Rangel; Rafael Castro, Ligger e Sávio; Diogo Batista, Pavani, Jaderson e Raimar; Rodrigo Alves, Ytalo e Marco Antônio. Técnico: Rodrigo Santana.

São Bernardo: Alex Alves; Hugo, Helder, Alan Santos e Davi Gabriel; Breno, Wesley Dias e Romisson; Lucas Tocantins, Kayke e Silvinho. Técnico: Ricardo Catalá.

Desfalques

Remo

Bruno Silva e Pedro Victor cumprem suspensão e serão desfalques da partida.

São Bernardo

Cristaldo, Rafael Foster e Rodrigo Souza, em recuperação de lesão, são dúvidas para a partida.

Quando é?