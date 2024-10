Onde assistir a Real Madrid x Villarreal ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Espanhol 2024/25

Times entram em campo pela nona rodada de LaLiga neste sábado; confira mais detalhes

Real Madrid e Villarreal duelam neste sábado (5), às 16h (horário de Brasília), em jogo válido pela nona rodada do Campeonato Espanhol 2024/25. O confronto acontece no Santiago Bernabéu e terá transmissão ao vivo da ESPN e do Disney+ (veja a programação de jogos completa aqui).

Depois de um empate no clássico contra o Atlético de Madrid e uma derrota para o Lille pela Champions League, o Real Madrid tenta reagir. Jogando em seus domínios, os Merengues tentam mostrar sua força e vão em busca de um triunfo para seguir em busca da liderança de LaLiga (Barcelona tem três pontos de vantagem).

Já o Villarreal faz um grande começo de campeonato. Terceiro colocado com 17 pontos somados, o Submarino Amarelo está a apenas um do Real e procura manter o ritmo forte, apesar do grande desafio fora de casa e de seguir com o relevante desfalque de Ayoze Pérez, vice-artilheiro do campeonato com seis gols.

Prováveis escalações

Real Madrid: Lunin; Carvajal, Éder Militão, Rüdiger, Mendy; Valverde, Modric, Bellingham; Rodrygo, Vinícius Júnior, Mbappé. Técnico: Carlo Ancelotti

Villarreal: Conde; Kiko Femenía, Bailly, Costa, Cardona; Akhomach, Parejo, Gueye, Baena; Pépé, Barry. Técnico: Marcelino García Toral

Desfalques

Real Madrid

Lesionados, Thibaut Courtois, David Alaba e Brahim Díaz permanecem fora.

Villarreal

No departamento médico, Willy Kambwala, Juan Foyth, Alfonso Pedraza, Denis Suárez, Gerard Moreno e Ayoze Pérez estão indisponíveis.

Quando é?