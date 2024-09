Real Madrid x Stuttgart ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Champions League 2024/25

Equipes entram em campo nesta terça-feira (17), no Estádio Santiago Bernabéu; confira a transmissão e outras informações do jogo

Real Madrid e Stuttgart se enfrentam nesta terça-feira (17), às 16h (de Brasília), no Estádio Santiago Bernabéu, pela primeira rodada da UEFA Champions League 2024/25. A partida terá transmissão ao vivo do TNT na TV fechada, além da Max via streaming (veja a programação completa).

Invicto no Campeonato Espanhol, com três vitórias e dois empates, o Real Madrid volta suas atenções para a estreia na Champions League 2024/25. Maior campeão do torneio, com 15 títulos, os Merengues, na sequência, enfrentarão Lille, Borussia Dortmund, Milan, Liverpool, Atalanta, RB Salzburg e Brest na primeira fase.

Por outro lado, o Stuttgart vem de uma vitória por 3 a 1 sobre o Monchengladbach no Campeonato Alemão. Já na Champions League, a equipe ainda enfrentará Sparta Praga, Juventus, Atalanta, Estrela Vermelha, Young Boys, Slovan Bratislava e PSG.

Prováveis escalações

Real Madrid: Courtois; Carvajal, Militão, Rüdiger, Mendy; Tchouaméni, Valverde, Bellingham; Vinicius Jr., Rodrygo e Mbappé. Técnico: Carlo Ancelotti.

Stuttgart: Nubel, Stenzel, Chase, Chabot, Mittelstadt, Leweling, Karazor, Millot, Stiller, Fuhrich, Undav. Técnico: Sebastian Hoeneß.

Desfalques

Real Madrid

David Alaba, Eduardo Camavinga, Dani Ceballos e Brahim Díaz estão no departamento médico.

Stuttgart

Sem desfalques confirmados.

Quando é?

Data: terça-feira, 17 de setembro de 2024

Horário: 16h (de Brasília)

Local: Estádio Santiago Bernabéu - Madri, ESP