Onde assistir a Real Madrid x Real Valladolid ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Espanhol 2024/25

Kylian Mbappé, Vinícius Júnior e companhia buscam primeira vitória em La Liga; veja onde assistir

Real Madrid e Real Valladolid vão a campo neste domingo (25), às 12h (horário de Brasília), pela segunda rodada do Campeonato Espanhol de 2024/25. O jogo será no Santiago Bernabéu, e será transmitido ao vivo para o Brasil pelo Disney+, serviço de streaming alinhado aos canais ESPN (veja aqui onde assistir aos jogos da rodada).

O Real estreou empatando por 1 a 1 fora de casa com o Mallorca em La Liga, e vem para este duelo querendo vencer a qualquer custo para brigar pelo bicampeonato da competição. E não haveria melhor maneira de iniciar a temporada, já que os Merengues conquistaram o título da Supercopa da UEFA sobre a Atalanta, por 2 a 0. Agora, com o reforço de Kylian Mbappé, o time de Carlo Ancelotti almeja mais e mais vitórias.

Voltando à elite espanhola após um ano na segunda divisão, o Valladolid estreou vencendo o Espanyol por 1 a 0, e aumentou a expectativa dos torcedores para mais uma temporada do time de Ronaldo Fenômeno. A equipe se preparou para a temporada em amistosos na França e na Inglaterra, e tem uma missão enorme pela frente: derrotar Los Blancos no Santiago Bernabéu.

Mais artigos abaixo

As equipes se enfrentaram pela última vez na edição de La Liga de 2022/23 - a qual os visitantes terminaram rebaixados. Na ocasião, foram duas vitórias do Real Madrid, uma por 2 a 0 fora de casa, e, no returno, por 6 a 0 em casa.

Prováveis escalações

Real Madrid: Courtois; Carvajal, Rudiger, Éder Militão e Fran García; Tchouaméni, Valverde e Bellingham; Rodrygo, Mbappé e Vinícius Jr. Técnico: Carlo Ancelotti.

Real Valladolid: Hein; Pérez, Boyomo, Sánchez e Lucas Rosa; Ndiaye, Cumart, Kike e Moro; Sylla e Amallah. Técnico: Paulo Pezzolano.

Desfalques

Real Madrid

Ferland Mendy foi expulso no primeiro jogo, enquanto Eduardo Camavinga está lesionado. Ambos são desfalques.

Real Valladolid

O meio-campista Anuar Tuhami se recupera de lesão e desfalca o Valladolid.

Quando é?

Data: domingo, 25 de agosto de 2024

Horário: 15h (de Brasília)

Local: Santiago Bernabéu, Madrid - Espanha