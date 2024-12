Onde assistir a Real Madrid x Chelsea ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Champions League feminina 2024/25

Equipes entram em campo nesta terça-feira (17), no Estádio Alfredo Di Stéfano; confira a transmissão e outras informações do jogo

Real Madrid e Chelsea se enfrentam nesta terça-feira (17), às 16h (de Brasília), no Estádio Alfredo Di Stéfano, pela sexta rodada da Champions League feminino. A partida terá transmissão ao vivo do DAZN via streaming (veja a programação completa).

Já classificado para o mata-mata da Champions League feminina, o Real Madrid disputa a liderança na última rodada. Atualmente, as merengues ocupam a vice-liderança do Grupo B, com 12 pontos, três a menos que o líder Chelsea. A equipe inglesa chega ao confronto invicta e com 100% de aproveitamento, somando cinco vitórias em cinco jogos.

Prováveis escalações

Real Madrid feminino: Misa; Oihane Hernández; Rocio Gálvez, Maria Méndez e Carmona; Sandie Toletti e Angeldahl; Feller, Caroline Weir e Linda Caicedo; Signe Bruun.

Mais artigos abaixo

Chelsea feminino: Zecira Musovic; Lucy Bronze, Nathalia Bjorn, Bright e Lawrence; Erin Cuthbert e Sjoeke Nusken; Maika Hamano, Macario e Guro Reiten; Mayra Ramírez.

Desfalques

Real Madrid

Sem desfalques confirmados.

Chelsea

Não há desfalques confirmaod.s

Quando é?