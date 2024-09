Onde assistir a Real Madrid x Betis ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais das semifinais das oitavas de final do Campeonato Espanhol 2024/25

Veja tudo o que você precisa saber para um dos grandes embates da 3ª rodada da La Liga

Real Madrid e Real Betis se enfrentam neste domingo (1°), às 16h30 (horário de Brasília), no Santiago Bernabéu, pela 3ª rodada do Campeonato Espanhol, a La Liga. A partida terá transmissão ao vivo do Disney+, no streaming (confira a programação na íntegra).

Recheado de craques, o Real chega a esta temporada como um dos principais candidatos ao título, claro. Apesar de um tropeço neste meio de semana, um empate em 1 a 1 contra o Las Palmas, a tendência é que a equipe se recupere neste domingo, diante da torcida. O favoritismo, naturalmente, é dos Blancos.

O Betis, enquanto isso, ainda não venceu na nova temporada do Espanhol, vindo de dois empates. Por outro lado, ainda não perdeu. Fato é, terá seu primeiro grande teste em 2024/25 - e em território inimigo.

Prováveis escalações

Real Madrid: Sommer; Pavard, Acerbi e Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan e Dimarco; Thuram e Taremi. Técnico: Carlo Ancelotti.

Atalanta: Silva; Sabaly, Llorente, Natan, Perraud; Carvalho, Roca; Fornals, Ruibal, Ezzalzouli; Chimy. Técnico: Marcelo Pellegrini.

Desfalques

Inter de Milão

David Alaba, Eduardo Camavinga e Jesús Vallejo (lesionados).

Atalanta

Nobel Mendy, Cedric Bakambu e Isco (lesionados).

Quando é?

Data: domingo, 1° de setembro de 2024

Horário: 16h30 (de Brasília)