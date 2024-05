Onde assistir a Real Madrid x Betis ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Espanhol 2023/24

Equipes se enfrentam neste sábado (25), pela última rodada; confira a transmissão e outras informações do jogo

Já campeão, o Real Madrid recebe o Betis na tarde deste sábado (25), a partir das 16h (de Brasília), em sua despedida do Santiago Bernabéu nesta temporada, pela última rodada da La Liga 2023/24. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN, na TV fechada, e do Star+, no streaming (veja a programação completa aqui).

O Real Madrid quer aproveitar o duelo deste sábado para fazer os ajustes finais visando a final da Champions League. Os Merengues têm praticamente todo o elenco à disposição, e também se preparam para a despedida de Toni Kroos no Santiago Bernabéu, já que o alemão anunciou que irá se aposentar ao fim da Eurocopa. No gol, Courtois deve assumir a posição no lugar de Lunin.

Já o Betis vai a campo para cumprir tabela. Sétimo colocado com 56 pontos, o time garantiu classificação na Liga Europa e não corre risco de ser ultrapassado. Além disso, a equipe tem uma série de desfalques por lesões.

Prováveis escalações

Real Madrid: Courtois; Carvajal, Rudiger, Nacho, Mendy; Valverde, Camavinga, Kroos; Bellingham; Rodrygo, Vinicius Junior.

Betis: Bravo; Ruibal, Sokratis, Riad, Miranda; Roca, Cardoso; Ezzalzouli, Fekir, Perez; Jose.

Desfalques

Real Madrid

Alaba e Tchouameni estão no departamento médico.

Betis

Isco, Marc Bartra, Cedric Bakambu, Guido Rodriguez, German Pezzella, Chimy Avila, Abner Vinicius, Pablo Fornals e William Carvalho estão no departamento médico.

Quando é?