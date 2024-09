Onde assistir a Real Madrid x Alavés ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Espanhol 2024/25

Os merengues buscam, em casa, quarta vitória consecutiva em La Liga, enquanto Alavés tenta surpreender e entrar no G-4; confira como acompanhar

O Real Madrid recebe o Alavés nesta terça-feira (24), às 16h (horário de Brasília), no Santiago Bernabéu, pela 7ª rodada de La Liga, o Campeonato Espanhol. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN, na TV Fechada, e do Disney+, no streaming (confira a programação na íntegra).

O Real Madrid chega para o confronto embalado por uma sequência de três vitórias consecutivas em La Liga, tendo superado Betis, Real Sociedad e Espanyol, com oito gols marcados nesse período. Ainda invicto na temporada, a equipe de Carlo Ancelotti ocupa a vice-liderança da competição, com 14 pontos em seis jogos, apenas um ponto atrás do Barcelona.

Apesar de não estar em sua melhor forma, o Real Madrid segue entregando resultados. Isso ficou evidente estreia da equipe na Champions League, quando garantiu a vitória nos minutos finais. O jovem Endrick, que já marcou duas vezes vindo do banco, pode ganhar sua primeira oportunidade como titular, enquanto Vinícius Júnior e Mbappé seguem como os principais nomes do ataque.

O Alavés tem surpreendido nas primeiras rodadas de La Liga, ocupando a sexta colocação com 10 pontos em seis jogos. Após uma vitória expressiva sobre o Sevilla por 2 a 1, a equipe de Luis García chega confiante ao Bernabéu, em busca de um resultado histórico. A equipe basca venceu três dos seus últimos quatro jogos.

Com poucos desfalques — apenas o goleiro Jesús Owono está fora —, o Alavés deverá repetir a formação que venceu o Sevilla. A dupla Carlos Vicente e Toni Martinez, com dois gols cada, vem se destacando e é a principal esperança ofensiva do time para o confronto.

Prováveis escalações

Real Madrid: Courtois; Lucas Vazquez, Militao, Rudiger, Mendy; Modric, Tchouameni, Fede Valverde; Endrick, Mbappé, Vinícius Jr. Técnico: Carlo Ancelotti.

Alavés: Sivera; Tenaglia, Abqar, Sedlar, Sánchez; Jordan, Guevara; Vicente, Stoichkov, Carlos Martín; Toni Martinez. Técnico: Luis Garcia.

Desfalques

Real Madrid

Brahim Díaz, Dani Ceballos, Eduardo Camavinga e David Alaba estão lesionados. Carvajal se recupera de uma pancada no confronto contra o Espanyol e não vai para o jogo.

Alavés

Jesús Owono (lesionado).

Quando é?

Data: terça-feira, 24 de setembro de 2024

Horário: 16h (de Brasília)