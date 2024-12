Onde assistir a Real Madrid x Alavés ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Espanhol 2023/24

Campeão de La Liga recebe visitante que está invicto há quatro jogos; veja os detalhes e onde assistir ao vivo

Real Madrid e Alavés entram em campo nesta terça-feira (14), às 16h30 (horário de Brasília), em duelo válido pela 36ª rodada do Campeonato Espanhol de 2023/24. O confronto será realizado no Santiago Bernabéu, em Madrid, e será transmitido para o Brasil através do Star+, serviço de streaming do Grupo Disney alinhado aos canais ESPN (veja a programação completa).

Com o título de La Liga já assegurado, o Real joga em casa e quer manter o alto nível das últimas atuações para chegar na melhor forma para a final da UEFA Champions League, no dia 1º de junho, contra o Borussia Dortmund. O time de Carlo Ancelotti perdeu apenas dois jogos na temporada inteira - os dois para o Atlético de Madrid, sendo um na prorrogação - e pode fechar a campanha na liga com 99 pontos.

Na 11ª colocação da tabela, por outro lado, o Alavés vem fazendo uma temporada mediana até aqui, já sem chances de rebaixamento, mas, também, não podendo se classificar aos torneios continentais. Eles tiveram uma boa evolução nos últimos quatro jogos, somando três vitórias e um empate - o último, contra o Girona por 2 a 2 na rodada anterior.

O confronto do primeiro turno acabou com vitória dos Merengues, por 1 a 0, no estádio de Mendizorroza, casa do Alavés. Nos últimos cinco jogos foram quatro vitórias do Real contra apenas uma dos visitantes.

Prováveis escalações

Real Madrid: Thibaut Courtois; Dani Carvajal, Éder Militão, Antonio Rüdiger e Ferland Mendy; Eduardo Camavinga, Federico Valverde, Toni Kroos e Jude Bellingham; Vinicius Júnior e Rodrygo. Técnico: Carlo Ancelotti.

Alavés: Jesús Owono; Nahuel Tenaglia, Abdelkabir Abqar, Rafa Marín e Javi López; Ander Guevara, Carlos Benavidez e Jon Guridi; Carlos Vicente, Kike García e Giuliano Simeone. Técnico: Luis García Plaza.

Desfalques

Real Madrid

David Alaba segue de fora se recuperando do ligamento cruzado anterior no joelho esquerdo. Aurélien Tchouaméni lesionou o pé esquerdo e desfalca o Real para as próximas partidas.

Alavés

Aleksandar Sedlar, em recuperação de cirurgia ligamentar no joelho, segue como único desfalque do Alavés.

Quando é?

Data: terça-feira, 14 de maio de 2024

Horário: 16h30 (de brasília)